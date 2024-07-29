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В Мурманске прошла выставка фабричных кукол из коллекции Екатерины Чечениной

Екатерина Чеченина, коллекционер фабричных кукол: «Я увидела канал Наташи Берсеневой «Берсика». Ей тоже было где-то двадцать с небольшим лет, она коллекционировала кукол и снимала об этом видео. И я поняла, что это занятие не только для детей, давно не для детей».

Детство Екатерины Чечениной, учителя русского языка и литературы, пришлось на тяжёлые 90-е прошлого века, когда о куклах можно было только мечтать. Примерно в 27 лет Екатерина открыла для себя «YouTube»-канал коллекционера и так вдохновилась видео, что решила заказать куклу любимой исполнительницы Бритни Спирс. Так было положено начало новому хобби.

Екатерина Чеченина, коллекционер фабричных кукол: «Я увидела канал Наташи Берсеневой «Берсика». Ей тоже было где-то двадцать с небольшим лет, она коллекционировала кукол и снимала об этом видео. И я поняла, что это занятие не только для детей, давно не для детей».

Но понимают ли это другие? И как на необычное увлечение взрослого человека реагируют, например, воспитанники Екатерины?

Екатерина Чеченина, коллекционер фабричных кукол: «У меня есть кукла, которую мне подарили дети, мои 11-классники, которых года два назад я выпустила. В целом, я никогда не сталкивалась с негативом, людям либо интересно, либо не интересно, и они ничего не спрашивают».

- Меня это сначала даже, может быть, где-то удивило, что всё-таки взрослый человек и, вдруг, такое увлечение. А вы знаете, это говорит о том, что у Екатерины ещё сохранилась душа ребёнка.

- Я считаю, что никогда не поздно начать. Человек может заниматься всем, чем хочет в любом возрасте.

Сложно устоять перед обилием кукол, когда только начинаешь пополнять коллекцию. Приобретать их нужно с умом, а не хвататься за каждую, отмечает Екатерина.

Екатерина Чеченина, коллекционер фабричных кукол: «Куклы – это недешёвое удовольствие. У меня есть куклы, которые стоили рублей 300-400, я их покупала очень выгодно. Сейчас они стоят в десять раз дороже, например. Вот это самая дорогая кукла, но это вообще не предел в коллекционировании».

Коллекционирование кукол – это красивое увлечение. Они, к тому же, прекрасные модели, которых можно фотографировать в любых условиях. Чем и занимается автор.

Посмотреть на коллекцию фабричных кукол Екатерины Чечениной может каждый желающий. Экспозиция будет открыта в выставочном зале города Мурманска на протяжении месяца. 

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