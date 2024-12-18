В Мурманске прошла ярмарка социальных проектов и вручение ежегодной премии главы города Мурманска «За активную общественную работу»

Их мурманчанам вручил заместитель председатель комитета по развитию городского хозяйства города Мурманска Никита Нерубащенко.

В этом году лауреатами премии «За активную общественную работу» в Мурманске стали 10 общественных деятелей. Некоторые участники реализуют в год порядка ста мероприятий. Кто-то, например, помогает незрячим людям адаптироваться в повседневной жизни.

Татьяна Губайдуллина, председатель Мурманского регионального отделения Ввсероссийского общества слепых: «Рыбалка для незрячих, адаптированная рыбалка – вывозили людей в Умбу. И мы адаптировали наши удочки для незрячих, прикрепив к ним колокольчики».

Реабилитация инвалидов и их интеграция в общество, помощь северянам пожилого возраста, продвижение здорового образа жизни и спорта, патриотическое воспитание молодёжи и многое другое делают участники церемонии награждения.

Наталья Терсинских, член МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»: «Наш клуб реализует множество проектов».

Собака-компаньон Линда очень дружелюбная и спокойная, ей всего три года, но она уже не может никого оставить равнодушным.

Наталья Терсинских, лауреат премии главы города Мурманска: «Любой может ею погладить».

На площадке мероприятия так же развернули ярмарку социально-значимых проектов.

Мария Салмина, председатель Мурманского городского совета ветеранов войны и труда: «Здесь образцы носков, которые отправляли в зону СВО нашим защитникам. В этом году 230 пар переправили».

За каждой наградой, которая была вручена, стоит немалый труд активных мурманчан, их любовь к ближним и к своему городу.