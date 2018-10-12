В Мурманске прошла ярмарка вакансий для инвалидов

Сегодня в Мурманске прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные мероприятия проходят в региональном центре ежегодно, и этот год не стал исключением. На этот раз сотрудники центра присоединились к конкурсу «Абилимпикс», закрытие которое произошло сегодня.

Центр занятости населения города Мурманска организовал специализированную ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В холле Мурманского колледжа искусств посетители могли не только получить консультации специалистов, но и напрямую пообщаться с работодателями.

Светлана Крылова, консультант комитета по труду и занятости Мурманской области: «В последнее время, благодаря тому, что в законе Мурманской области введено понятие «Квотирование рабочих мест» для инвалидов, у нас все больше и больше организаций и предприятий Мурманской области берут на работу инвалидов. Причем специальности широкие очень».

В этом году в центр занятости обратилось более трехсот людей, имеющих инвалидность, из них трудоустроено 148 человек. Также для участников ярмарки открыли творческие площадки, где под чутким руководством волонтеров можно было попробовать себя в кулинарии, изготовлении подарочных упаковок и многом другом.

Екатерина Панькова, заместитель министра министерства образования и науки Мурманской области: «Я могу сказать, что количество участников с каждым годом растет, вдвое выше относительно предыдущего года. Мне очень нравится, что здесь у нас и школьники, и студенты, просто специалисты. Нету никакого разделения».

Психологи организовали площадку, где все желающие могли расслабиться с помощью пескотерапии – как оказалось, весьма действенного способа не только размять руки, но и снять напряжение.

Полина Шутова, волонтер: «Очень интересное мероприятие. Ребята – молодцы, все очень хорошо справляются, очень быстро всему учатся и нам очень приятно помогать и делать».

Частью события стало закрытие конкурса «Абилимпикс», региональный этап чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями в Мурманске проводится уже в третий раз.