В Мурманске прошли 20-е соревнования по лёгкой атлетике, организованные призёром Олимпийских игр Ларисой Кругловой

На старт, внимание, марш! В Мурманском манеже состоялись полюбившиеся северянам соревнования по лёгкой атлетике на призы призёра 28-х Олимпийских игр, депутата Мурманской областной Думы Ларисы Кругловой.

Состязания несли особенный смысл, ведь накануне у спортсменки был день рождения. Поздравить её с открытием состязаний, а заодно с праздником, пришли друзья и коллеги.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Ларису Николаевна Круглову, которая, на мой взгляд, добилась много и в спорте, является звездой для нашего Кольского Заполярья. Именно звездой - авторитетом бесспорным. И сегодня всё делает для того, чтобы популяризировать спорт на мурманской земле».

На соревнования приехали спортсмены из Карелии, Новгорода и Мурманской области. Всего более 200 участников. Были и приглашённые гости, например, чемпион России в беге на 200 метров Андрей Лукин. Событие получилось ярким и запоминающимся.

Лариса Круглова, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы: «Сейчас мы ещё больше прозвучим на нашем всероссийскому уровне. Очень большое внимание сейчас уделяется всероссийским соревнованиям в силу того, что мы отстранены от международной арены, поэтому мы активно развиваем турниры внутри страны. Наш турнир, я думаю, достоин стать всероссийским».

Чтобы ещё больше замотивировать участников на победу, главный партнёр соревнований - Мурманский морской торговый порт приготовил денежный приз.

Андрей Черников, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы подготовили традиционно подарки, призы для победителей. Мы стремимся к тому, чтобы была мотивация у наших спортсменов, чтобы они максимально выкладывались, помимо медалей у них был стимул прийти и поучаствовать в соревнованиях».

Все призёры соревнований получили медали, а победители на дистанции 60 метров ещё и сертификат на 30 тысяч рублей.