В Мурманске прошли большие соревнования среди заполярных пожарных

Здесь нет ничего надуманного, каждое задание – это то, с чем пожарные сталкиваются на выездах. Участники выступают в полной экипировке, которая вместе с дыхательным аппаратом, так называемым «сизодом», весит около 30 килограммов.

Каждый спасатель должен был поднять на третий этаж пожарный рукав, затем произвести силовой удар молотом по колесу, преодолеть полосу препятствий и в завершении перенести условного пострадавшего – манекен весом со среднего человека.

Каждое действие отточено до мелочей, ведь в реальных условиях на кону человеческие жизни, а сейчас победа в соревнованиях за звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено газодымозащитной службы».

Андрей Родионов, командир отделения Мурманского филиала Государственной противопожарной службы: «На работе немножко другое, там, есть большой всплеск адреналина, когда люди кричат о помощи, например, то там уже не замечаешь усталости вообще никакой. Немного волнения, но уже не такое, как раньше было».

Андрей Родионов 8 лет спасает людей и тушит пожары. Для него участие в соревнованиях это уже традиция и своего рода проверка на прочность. Но когда рядом поддержка родных, любое испытание становится легче.

Алла Родионова, супруга Андрея Родионова: «Сегодня поддерживаем, верим в победу».

Такие состязания регулярно проводятся с 2000-х годов и наши пожарные всегда отлично себя показывают, в том числе и на межрегиональных этапах. В прошлом году на соревнованиях Северо-Запада в Карелии команда Мурманской области отличилась особо.

Анатолий Залесов, исполняющий обязанности начальника Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области: «Заняли все призовые места. Личные – наши первые, эстафета – наши первые и общие командные – наши первые. Руководство в Карелии нам сказало: «Этих больше не приглашать».

Здесь лучшие из лучших. Всего 24 человека. Это специалисты из Кировского, Оленегорского, Кандалакшского, Печенгского, Кольского и Мурманского филиалов.

Но спасатели обычно в одиночку не работают, в командном зачёте 6 сборных или, как их здесь называют, газодымозащитных звеньев. Для победы важны не только слаженность работы и высокие навыки каждого участника, но ещё и опытный лидер. Тогда, как говорится, и в огонь, и в воду, что и делают пожарные.

Андрей Родионов, командир отделения Мурманского филиала Государственной противопожарной службы: «А потом, когда ты уже сам более-менее всё знаешь, что ты делаешь, ты больше уже команды отдаёшь. И желательно, чтобы за тобой были такие же подготовленные ребята, крепкие, не боялись и шли вперед».

По результатам соревнований лучшими и в командном, и личном зачётах стали огнеборцы из Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы.