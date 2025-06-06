Футбольный клуб «Север» открывает новый спортивный сезон победойЭФФЕКТНЫЕ БАЛЕТКИ ЭТОГО ЛЕТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30

В Мурманске прошли большие соревнования среди заполярных пожарных

Здесь нет ничего надуманного, каждое задание – это то, с чем пожарные сталкиваются на выездах. Участники выступают в полной экипировке, которая вместе с дыхательным аппаратом, так называемым «сизодом», весит около 30 килограммов.

Каждый спасатель должен был поднять на третий этаж пожарный рукав, затем произвести силовой удар молотом по колесу, преодолеть полосу препятствий и в завершении перенести условного пострадавшего – манекен весом со среднего человека.

Каждое действие отточено до мелочей, ведь в реальных условиях на кону человеческие жизни, а сейчас победа в соревнованиях за звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено газодымозащитной службы».

Андрей Родионов, командир отделения Мурманского филиала Государственной противопожарной службы: «На работе немножко другое, там, есть большой всплеск адреналина, когда люди кричат о помощи, например, то там уже не замечаешь усталости вообще никакой. Немного волнения, но уже не такое, как раньше было».

Андрей Родионов 8 лет спасает людей и тушит пожары. Для него участие в соревнованиях это уже традиция и своего рода проверка на прочность. Но когда рядом поддержка родных, любое испытание становится легче.

Алла Родионова, супруга Андрея Родионова: «Сегодня поддерживаем, верим в победу».

Такие состязания регулярно проводятся с 2000-х годов и наши пожарные всегда отлично себя показывают, в том числе и на межрегиональных этапах. В прошлом году на соревнованиях Северо-Запада в Карелии команда Мурманской области отличилась особо.

Анатолий Залесов, исполняющий обязанности начальника Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области: «Заняли все призовые места. Личные – наши первые, эстафета – наши первые и общие командные – наши первые. Руководство в Карелии нам сказало: «Этих больше не приглашать».

Здесь лучшие из лучших. Всего 24 человека. Это специалисты из Кировского, Оленегорского, Кандалакшского, Печенгского, Кольского и Мурманского филиалов.

Но спасатели обычно в одиночку не работают, в командном зачёте 6 сборных или, как их здесь называют, газодымозащитных звеньев. Для победы важны не только слаженность работы и высокие навыки каждого участника, но ещё и опытный лидер. Тогда, как говорится, и в огонь, и в воду, что и делают пожарные. 

Андрей Родионов, командир отделения Мурманского филиала Государственной противопожарной службы: «А потом, когда ты уже сам более-менее всё знаешь, что ты делаешь, ты больше уже команды отдаёшь. И желательно, чтобы за тобой были такие же подготовленные ребята, крепкие, не боялись и шли вперед».

По результатам соревнований лучшими и в командном, и личном зачётах стали огнеборцы из Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире01:05«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30«Медленное ТВ-Камин».05:25«Любовь в розыске». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)20,00% годовых - Банка России принял решение снизить ключевую ставку-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Сотрудничество Мурманской области и «АтомЭнергоСбыта» отмечено наградами премии «Лидер года»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»