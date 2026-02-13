В Мурманске прошли чемпионат и первенство города по плаванию

Соревнования собрали сильнейших юниоров и взрослых пловцов с уровнем подготовки не ниже юношеского разряда.

Для одних традиционный чемпионат по плаванию - это шанс выполнить разряд, для других - получить путёвку на региональный этап.

Сергей Ратушин, главный судья соревнований: «Первый раз проводим его в спорткомплексе «Авангард». Выступают спортсмены трех возрастов, сегодня 2013-2014 годов рождения, плывут всеми способами».

Продемонстрируют своё мастерство порядка двухсот спортсменов, все они представляют город Мурманск. Пловцы соревнуются в преодолении стометровки в баттерфляе, на спине, брассе, кроле и комплексном плавании. Наблюдать за заплывами можно, находясь буквально в шаге от водной дорожки.

Пловец Бронислав Геращенко, воспитанник мурманской 17-й спортивной школы, прошёл 4 отрезка по 25 метров вольным стилем и занял призовое место.

Бронислав Геращенко, участник чемпионата: «Участвовал в соревнованиях много раз, много раз и выигрывал».

У спортсменки Варвары Нуждиной за плечами тоже много призовых мест. И неудивительно - девушка оттачивает навыки в плавании уже 9 лет и останавливаться не планирует.

Варвара Нуждина, участница соревнований: «Думаю доплавать до кандидата, а потом до мастера спорта».

Показавшие лучшее время спортсмены, отправятся на чемпионат Мурманской области. В свою очередь, победители регионального этапа будут представлять наш регион на Северо-Западе.