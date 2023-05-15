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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.23 19:30

В Мурманске прошли довыборы в горсовет областного центра

Из 29 кандидатов выбрали только 5, которые теперь станут депутатами и будут помогать делать жизнь в нашем городе лучше.

35 постоянных и 5 временных избирательных участков были открыты в Мурманске в это воскресенье. С самого утра сюда начали приходить горожане и делать свой выбор.

Александра Екатеринославская, мурманчанка: «Сейчас проголосуем, может быть, что-то изменится в нашей жизни в лучшую сторону».

Ольга Потапова, мурманчанка: «Я считаю, что всё-таки важно, если мы сами будем участвовать в жизни нашей области, нашего города и улучшать свою жизнь с помощью умных людей, которые готовы нам помогать».

Напомним, что в этот раз выборы проводили и в досрочный период для тех, кто в силу разных причин не мог прийти на участок в воскресенье. Таких людей, как показала практика, было немало.

Ольга Поддубная, председатель УИК №28: «С утра было меньше народу, к обеду люди проснулись, поэтому более активно идут голосовать. Досрочно было много людей, которые по разным причинам не могли голосовать 14 мая».

Интерес к голосованию у мурманчан отметили и кандидаты. Наши люди думают о будущем и готовы двигаться вперед. На довыборах были представлены 29 кандидатов. Большинство – представители разных партий. Четверо - самовыдвиженцы.

Александр Залесный, кандидат в депутаты Совета депутатов города Мурманска: «На самом деле радостно, что люди неравнодушны к будущему нашего города, что люди приходят и делают выбор. Работаем вместе, выбираем вместе и в будущее Мурманска смотрим тоже вместе».

Любовь Лычкина, кандидат в депутаты Совета депутатов города Мурманска: «На 28-ом участке мы уже второй раз. В первый раз мы были на открытии избирательного участка, сейчас, а уже 14 часов, активность повышается. Жители изучают бюллетени, информацию о кандидатах. Люди очень активно проявляют свою гражданскую позицию».

Завершились дополнительные выборы в горсовет без жалоб на организацию проведения и итоги голосования, сообщает региональный избирком. По пяти двухмандатным округам победили кандидаты Елена Сердюк, Александр Залесный, Анна Верещагина, Любовь Лычкина и Наталья Найденова.

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