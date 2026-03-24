В Мурманске прошли два благотворительных гала-спектакля «Россия - душа моя!»

Проект народной артистки России Илзе Лиепа объединил на сцене Дворца культуры имени С.М. Кирова более ста юных артистов из разных регионов страны. В основе постановки - синтез музыки, хореографии и поэзии.

Автор идеи и режиссёр спектакля, заслуженный артист России Владимир Иванов, а музыкальный руководитель - Алена Никитина. Вместе с народной артисткой России Илзе Лиепа они рассказали гостям, как рождался этот масштабный проект.

Илзе Лиепа, народная артистка России, художественный руководитель проекта «Россия - Душа моя»: «Невероятно тяжело давать жизнь таким проектам, более 100 юных артистов. Надо, чтобы всё совпало в графике, найти сцену».

В программе 9 танцевальных миниатюр и 16 вокально-драматических номеров на стихи и музыку выдающихся русских, советских и российских поэтов и композиторов.

Алена Никитина, музыкальный руководитель гала-спектакля «Россия - Душа моя»: «Мне повезло с этим курсом, с голосами все, с харизмой и поддавались обучению. В нашей программе и духовные сочинения, и классика, и фольклорный блок».

Но главное, что отличает данный гала-спектакль, — особая миссия. Так как в центре внимания главная героиня - Россия и русская душа.

Илзе Лиепа, народная артистка России, художественный руководитель проекта «Россия - Душа моя»: «Где ещё, в какой культуре называют Волга -матушка, зимушка, полюшко, нежность к природе, почему эти слова откликаются в душе? Сердца отзываются в этом. В этом и есть наш генетический код».

Одним из самых пронзительных номеров стала композиция «Дети войны». Её исполнили воспитанники танцевального реабилитационного проекта «Преодолей-ка». Среди них и Полина Гладких из Горловки. В 2022 году она попала под обстрел, потеряла руку и ногу, но не сдалась и вернулась на сцену. Такие истории, по мнению создателей, формируют настоящий культурный код.

Владимир Иванов, заслуженный артист РФ, режиссёр театра им. Вахтангова: «Он счастливый человек, он живёт в этой стране, великий народ, невероятная история. Люди, которые служат своем Отечеству, когда эти дети поют Святый Боже, когда поют Рахманинова, это и есть культурный код и во имя чего всё это существует».

Для юных артистов участие в проекте - шанс выйти на профессиональную сцену рядом с мэтрами. Героями мультижанровой постановки стал и мурманский коллектив народного творчества ансамбля танца «Радость». Ведь «Россия – душа моя» показывают в первую очередь в тех городах, откуда родом сами ребята. А истории спектакля находят отклик в сердцах зрителя.

Владимир Иванов, заслуженный артист РФ, режиссёр театра им. Вахтангова: «Когда девушка поёт: «Я любила сокола», аплодисменты, скандирование. Это и есть то, ради чего это делается. У меня комок в горле, что это сейчас происходит со мной, с ними и со всем зрительским залом».

Напомним, проект «Россия — душа моя» уже девять лет поддерживает юные таланты по всей стране. В прошлом году творческая команда побывала в Тамбове и Магнитогорске, а после Мурманска она отправится на показы в Москву и Красногорск.