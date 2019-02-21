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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.19 19:30

В Мурманске прошли «Кадетские игры - 2019»

В столице Заполярья прошли девятые «Кадетские игры». Данное событие ежегодно посвящается Дню защитника Отечества. 13 команд из муниципалитетов  региона продемонстрировали максимум своих умений. 

Идти строем, делать доклады и перестраиваться в разного рода шеренги – для воспитанников военно-патриотических кружков региона обычное дело. Несмотря на свой юный возраст, они уже имеют полное понимание того, что делают и сегодня лучшие из них собрались в «Кировке» для того, чтобы принять участие в ежегодных «Кадетских играх». «Во-первых,  здесь много эмоций. Во-вторых, присутствует чувство состязательности, будем стараться занять хорошее место», - делится своим настроем Антон Балибардин, участник игр (ЗАТОг. Североморск).

На первый взгляд, может показаться, что военно-патриотическое движение скорее подходит мальчикам, но это далеко не так. У многих юных участниц игр, приехавших в Мурманск из разных уголков региона, имеется своё мнение на этот счёт. «Я против того, чтобы нас сравнивали. Девочки могут быть такими же сильными, как и мальчики, - говорит  Элина Волкова,  участница игр (г.Гаджиево). - Я считаю, что это довольно-таки круто, что мы все вместе. И девочки, и мальчики могут  в этих играх участвовать».

В конкурсной программе интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы. Команды представили на суд жюри, куда вошли как представители власти, так и военнослужащие, присутствуют элементы строевой подготовки, презентация команд и участие в военно-историческом квесте. Уровень подготовки команд зависит от многих факторов. Например, во многих образовательных учреждениях, которые посещают ребята, их обучают не только опытные педагоги, но и действующие военные.

«Два раза в год мы организуем военные лагеря дневного пребывания, - рассказывает Дмитрий Тауберт, руководитель юнармейского движения средней школы № 276 (г.Гаджиево). - Детям это очень интересно. Для ребят организуем различные литературные и композиционные вечера, конкурсы». Приобретаемые знания ребятам  непременно помогут не только на конкурсах, но и в повседневной школьной жизни, ведь дисциплина там – залог успеха. Что же касается будущего, то многие из участников игр уже чётко решили связать свою будущую профессию с силовыми структурами.

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