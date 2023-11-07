В Мурманске прошли народные гуляния, посвящённые Дню народного единства

Мероприятия, приуроченные к празднованию, состоялись во всех муниципалитетах области и их посетили более 64 тысяч северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На нашем севере, в Мурманской области, живёт 120 национальностей. Люди разных национальностей поднимали Кольский Край, они делали его сильным и процветающим. Сегодня мы в области реализуем такие проекты, которые важны для всей нашей страны. И опять люди совершенно разных национальностей плечом к плечу делать эту работу».

В Мурманске отметили День народного единства. Программа праздника была насыщенной: это и массовые народные гулянья, и концерты, и выставки, мастер-классы и спортивные соревнования. В областном центре в сквере на улице Ленинградской состоялся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины». Здесь, конечно, не могло обойтись без хороводов.

Не обошли стороной и саамский футбол, в который обычно играют именно женщины.

Массовые гуляния длились целый день. Все смогли найти что-то интересное для себя А главное, каждый вспомнил то, что никогда не будет лишним - все мы люди одной большой страны и нужно друг друга ценить и уважать.