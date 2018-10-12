В Мурманске прошли соревнования пожарных и спасателей

В региональном центре прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке. За победу боролись сборные команды областных противопожарных формирований.

Главной целью состязаний было повышение профессионального мастерства, совершенствование знаний, умений и навыков обращения с пожарной и аварийно-спасательной техникой. Соревнующимся предстояло выполнить два вида упражнений – комбинированную пожарную эстафету и боевое развертывание. По итогам состязаний лучшие команды были награждены дипломами, а победители получили переходящий кубок.

Александр Монахов, заместитель начальника отдела подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области: «Выполнение этих заданий начинается с надевания боевой одежды. Потому у нас идут этапы – прокладка рукавных линий, силовые упражнения, работа с гидравлическим аварийно-спасательным устройством, установка пожарной лестницы трехколенной, спасение людей с верхних этажей с помощью спасательной веревки, ну и одевание теплоотражающего костюма, что в нашей повседневной работе тоже нужно».