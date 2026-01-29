В Мурманске прошло 19-е заседание городского Совета депутатов

Повестка состояла из 14 вопросов, касающихся жизни и развития областного центра.

Четыре темы были посвящены сфере физической культуры. На заседании рассмотрели вопросы по внесению изменений в нормативно-правовые акты, которые определяют порядок поощрения мурманчан, достигших высоких показателей в развитии области спорта.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это поощрения в виде четырёх знаков».

Два важных вопроса касались социальной сферы. Первый из них был посвящён ежегодной единовременной выплате медицинским работникам.

Также депутаты рассмотрели проект о внесении изменений в положение о поддержке и расширении некоммерческих организаций, которые занимаются увековечиванием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, депутаты обсудили вопросы бюджетной комиссии: налоги на землю и на имущество.

Также глава города прокомментировал последние события, связанные с возгоранием на улице Аскольдовцев, и поблагодарил коллег за быстрое реагирование и помощь пострадавшим.

По аварии на ЛЭП «Россетей» итоги будут подведены позднее.