В Мурманске прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус»

Сотрудники ГИБДД провели рейд в отношении владельцев и водителей общественных транспортных средств.

В первом квартале этого года на территории области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей общественного-транспорта. Пострадали 6 пассажиров. Чтобы предотвратить такие ситуации автоинспекторы запустили акцию «Автобус», во время которой сотрудники ГИБДД проверят водителей на наличие необходимых документов, осмотрят техническое состояние машин и проследят за соблюдением условий для обеспечения безопасности пассажиров.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения у ГИБДД УМВД по Мурманской области: «Это очень активное мероприятие, которое проходит в рамках УПМ «Внимание, автобус». И мы проверяем все транспортные средства, которые перевозят пассажиров, в том числе и маршрутные транспортные средства. Хочется обезопасить наших пассажиров, хочется, чтобы водители маршрутных транспортных средств повнимательнее были на дорогах и всегда соблюдали правила дорожного движения».

Этот рейд был организован в усиленном режиме - ГИБДД подключили к работе дополнительные экипажи, чтобы охватить все городские маршруты.

Кирилл Иванов, государственный инспектор отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения: «Остановлено две машины, на одной из которых оказались шины с различным рисунком протектора. Так же не работают внешние световые приборы. Не работают аварийные выходы в салоне автобуса».

У второго автобуса не работал спидометр. Водители будут оштрафованы за управление неисправными транспортными средствами, к ответственности привлекут и должностных лиц предприятий, которые выпустили автомобили на линию.