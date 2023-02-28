В Мурманске прошло торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям

Семьям областного центра, возраст супругов в которых не более 35 лет, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска» оказывают поддержку, предоставляя социальные выплаты на приобретение либо же строительство жилья.

Марина и Азат Исаевы, участники программы поддержки: «Хорошая помощь. Мы получили больше полтора миллиона. И, естественно, это существенная помощь, так как сейчас квартиры недешёвые. Они очень дорогие».

Программа в области улучшения жилищных условий востребована у северян. В этот раз свидетельства получили 34 семьи. Размер социальной выплаты варьируется и зависит от числа детей у супругов. Чем их больше, тем на большую сумму компенсации претендуют участники городской программы поддержки.

В 2023 году 126 семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Это, по мнению представителей мурманской администрации, способствует улучшению демографической ситуации в городе.