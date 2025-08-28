В Мурманске прошло традиционное августовское совещание педагогов в преддверии нового учебного года

Августовское совещание сотрудников системы образования – это подведение итогов работы по новым направлениям и обновлениям, которые коснулись как внешнего облика учреждений, так и подхода к самому процессу обучения детей.

В этом году главной темой встречи стала подготовка кадров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подведем итоги работы подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, потому что для всех это волнительное событие и праздник».

Образование – фундамент будущего всех сфер, в том числе и экономической. С 2021 года в Мурманской области реализуется уникальный проект «Арктическая школа». Он не только направлен на создание современных пространств для развития детей, но и в корне меняет отношение к привычному образованию. Современный подход, а также профильные классы помогают готовить молодые кадры по востребованным в регионе специальностям буквально со школьной скамьи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Даже в рамках «Арктической школы» по итогам летнего периода сделали несколько классов профориентационных именно под горняцкую профессию (кстати, в субботу будем отмечать День горняка), для того чтобы готовить, учить ребят этой профессии уже со школьной скамьи».

1 сентября откроет двери Губернаторский лицей. Здесь будут готовить специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии. В школах региона вводят новые дисциплины, которые помогают ребятам освоить современные технологии.

Ольга Головина, директор школы №7 имени Героя России Марка Евтюхина: «Мы в этом году планируем начать реализацию программы дополнительного образования … Попробуем запустить программу для школьников».

Нововведения для повышения качества обучения затронули все ступени образования в регионе. По проекту «Арктическая школа» в новом учебном году в Заполярье открываются 60 новых образовательных площадок, в том числе 33 - в школах, 20 - в детских садах, 7 - в организациях дополнительного образования. Например, в гимназии №8 с 1 сентября заработает новый центр «Уникум», где ребята с помощью современной техники смогут готовиться к олимпиадам и государственным экзаменам по информатике.

Ольга Клейнос, директор Гимназии №8 г. Мурманска: «Создание данного пространства позволит нам выйти на новый уровень. И, возможно, мы увидим своих учеников среди победителей международного уровня олимпиад».

Всего к новому учебному году обновили более 500 пространств. На эти цели направлено более 3,5 млрд рублей. Капитальный ремонт в 2025 году проведён в 2 детских садах, 3 колледжах и 14 школах.

В Мурманском медицинском колледже, на площадке которого состоялась традиционная «августовка», в преддверии нового учебного года открыли уникальное пространство – комнату временного пребывания детей для студенческих семей и педагогов.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Комната временного пребывания детей, которую мы сегодня открываем, в которую можно привести ребёнка, он буде находится под присмотром наших воспитателей».

Отметим, 9 колледжей Мурманской области вошли в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников. Конечно, в первую очередь это заслуга тех, кто передает знания подрастающему поколению.

Во время мероприятия губернатор вручил заполярным педагогам заслуженные награды. Благодарности за вклад в развитие образования и добросовестный труд получили заслуженные работники, учителя, подготовившие медалистов и стобалльников.

Профессия педагога сейчас переживает новый подъём. Всё больше подростков задумываются о том, что хотят связать свою жизнь с преподаванием. Правительство старается поддержать молодёжь в этом стремлении.

Губернатор подчеркнул, какие уникальные меры поддержки действуют для работников системы образования и науки. В частности, в Мурманской области есть «полярки» с первого дня работы. Учителя получают ежемесячные доплаты. Реализуется поддержка молодых специалистов: 100000 рублей — после первого отработанного года. Для молодых учёных предусмотрены гранты до 400000 рублей и именные стипендии губернатора.