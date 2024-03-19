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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.24 19:30

В Мурманске прошло традиционное открытие 89-го Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся

7 тысяч зрителей на стадионе и 13,5 тысячи просмотров онлайн-трансляции в первые часы церемонии – яркий показатель того, как сильно северяне ждали большой весенний праздник.

Грандиозное событие стартовало в регионе на Центральном стадионе профсоюзов. Открыл событие традиционный парад спортсменов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта традиция, которая была заложена в 30-е годы прошлого века. Эту традицию не могла даже остановить Великая Отечественная война. Соревнования проходили и в это время. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто активно занимается спортом, физкультурой. У нас один из самых спортивных регионов России. И это заслуга вот этих ребят. Спасибо вам огромное!».

Шумно и весело! Несмотря на холодную погоду, стадион был полон воодушевлённых зрителей, которые следили за тем, как поднимали флаг Полярной Олимпиады. 

Эстафета огня – важная часть церемонии. И в этот раз в ней приняли участие именитые спортсмены.

В этом году в соревнованиях Праздника Севера принимают участие около 5 тысяч спортсменов из 62 регионов России, из Словакии, Грузии, Германии и Белоруссии. Соревновательная программа включает более 40 мероприятий по двадцати видам спорта.

Громким и фантастическим было и экстремальное шоу от мотофристайлеров, сноубордистов и горнолыжников. Такое точно увидишь не каждый день.

Лев Артемьев, зритель: «Было очень весело. Особенно завершение прекрасное, когда все вместе выехали, крутились, вертелись, сноубордисты прыгали».

Анастасия Каманина, зритель: «Было просто невероятно круто. Я первый раз была на таком мероприятии. Первоначально не хотела идти, но я не пожалела. Было очень круто!».

Стоит отметить, что за последние пять лет в регионе было вложено более 10 миллиардов рублей в новые спортивные объекты, что поспособствовало развитию физической культуры жителей региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы вкладываемся в спорт и делаем так, чтобы появлялась новая инфраструктура, чтобы появлялись новые соревнования, чтобы появлялись школьные клубы».

Впереди большое количество зрелищных соревнований. Подробную программу праздника Севера можно найти на сайте регионального Министерства спорта.

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