В Мурманске прошло заседание регионального правительства, на котором подвели итоги шестилетней работы по реализации президентских нацпроектов

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что все ключевые показатели выполнены.

За шесть лет Мурманская область участвовала в 13 национальных проектах. Перечисляя ключевые выполненные задачи и реализованные объекты, губернатор подчеркнул, что в сфере здравоохранения регион совершил значительный скачок в качестве предоставляемой медицинской помощи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы за этот период отремонтировали 17 поликлиник и 13 амбулаторий, включая новые - достойные и современные, которые появились в регионе. Обновили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, что составляет 70% от общего числа таких объектов. Потребность в них закрыта по Мурманской области на 100%. Закупили на 7,5 млрд рублей новое медицинское оборудование. В результате доля цифрового лучевого оборудования в наших медицинских организациях выросла с 65% до 90%».

Один из самых важных показателей – в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечен рост продолжительности жизни северян. За шесть лет расселено более 3840 тысячи жителей аварийного фонда в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Молочном, Умбе и Ковдоре. Несомненно, этому способствует возродившееся жилищное строительство. За этот же период в нашем регионе построили 14 многоквартирных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это лишь часть цифр. Регион активно вкладывается в качество городской среды: детские площадки, ремонт кровель и фасадов, архитектурно-художественная подсветка. И я вижу по обратной связи, отзывам людей, что они видят, чувствуют эти изменения. И обязательно будем двигаться дальше».

А ещё есть проект «Чистая вода», теперь его переименовали в «Инфраструктуру для жизни». В конце 2020 года завершена реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. В 2024-ом завершилась реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в окрестностях Североморска. Кроме того, в состав нацпроекта вошла часть работ по реконструкции сети водоснабжения на западном берегу Кольского залива.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Целый комплект мероприятий по приведению в надлежащее состояние инфраструктуры. А это значит, обеспечение людей качественной питьевой водой, тоже были проведены в рамках этого проекта».

За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 242 объекта, среди которых региональные трассы, часть дорог в Мурманске и Коле, мосты, путепроводы и другие объекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только в прошлом году мы отремонтировали свыше 1 миллиона квадратных метров дорожного полотна, а с 2019 года – более 7 миллионов квадратных метров. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году дополнительно к нацпроекту обновили 144 объекта улично-дорожной сети в муниципалитетах, из которых 88 объектов были завершены опережающими темпами. Также на 8 региональных автодорогах установили новое освещение».

Глава региона подчеркнул, что важно и качественное содержание дорог.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно быстро реагировать на появляющиеся в силу погоды, температурных качелей, переходов через ноль, дефекты. Прошу муниципалитеты, Минтранс вместе с подрядчиками и УДХ за этим внимательно следить и оперативно устранять. Если это не делать вовремя, трещина на дороге быстро превращается в яму».

Нацпроект «Демография» в Мурманской области позволил за 6 лет ввести в эксплуатацию 8 современных детских садов. Для поддержки здорового образа жизни построено и обновлено 107 спортобъектов; создано больше 80 пространств «СОПКИ» разных направлений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Много объектов советского наследия приведено в порядок, многие спортивные объекты. Построили современные ФОКи в Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Мурманске, стадион в Мончегорске и другие современные объекты».

Мурманская область вошла в число 20 регионов-лидеров по итогам реализации национальных проектов, по капитальному ремонту и строительству школ. С 2019 года построено три таких образовательных учреждения. В рамках проекта «Арктическая школа» модернизированы 282 пространства, а программа «Тёплое окно» позволила заменить 12500 окон.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область входит в топ-5 регионов по реализации программы «Профессионалитет»: создано 163 современных лаборатории совместно с крупнейшими предприятиями, улучшены условия проживания за счёт ремонта общежитий более чем для 1200 студентов. Финансирование науки из областного бюджета с 2019 года увеличилось в 53 раза. Для сокращения дефицита педагогов за последние два года привлекли около 1500 специалистов, а в целом меры поддержки охватили 8500 педагогических работников».

Развитие туризма также синхронизировано с реализацией плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Растёт поток туристов с каждым годом. Для удобства жителей и гостей мы ведём модернизацию аэропортов Мурманска и «Хибины», люди это отмечают. Вместе с «ФосАгро» развиваем наш основной горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который стал очень популярен. С «Норникелем» реализуем проект «Китовый берег».

С 2019 года в Мурманской области открыто более 60 социально значимых объектов. Так же глава региона акцентировал внимание на реализации новых национальных проектов, среди которых «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни».