В Мурманске простились с Михаилом Свиридовским

В Мурманске сегодня прощались с заместителем министра юстиции Мурманской области Михаилом Свиридовским.

Более четверти века Михаил Борисович отдал службе в органах внутренних дел. Начал карьеру он рядовым в 1977 году. С февраля 1995 года занимал должность начальника Управления уголовного розыска Мурманской области.

Михаил Свиридовский многократно был представлен к наградам. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медаль «За отличную службу в МВД II степени», серебряную медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы». Указом Президента РФ в 1995 году был представлен к медали Г.К. Жукова.

За годы работы в должности заместителя министра юстиции Мурманской области Михаил Свиридовский внёс неоценимый вклад в реализацию антикоррупционной политики в регионе, профилактику правонарушений. Друзья, коллеги и все, кто был знаком с Михаилом Борисовичем Свиридовским, запомнили его как ответственного профессионала, грамотного руководителя, порядочного и честного человека.

Михаил Свиридовский ушёл из жизни 2 марта.

«Михаил Борисович запомнился человеком, который, во-первых, профессионал своего дела. Немногословный, но абсолютно знающий цену тому, что требуется от такого ведомства, как Министерство юстиции, потому что он понимал, что за каждым его словом есть буква закона, а за ней человеческие жизни, - отмечает лучшие качества усопшего Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Безумно жалко, что человек ушёл в самом расцвете профессиональных и творческих сил. Самые искренние соболезнования родным и близким. Мы всегда будем помнить Михаила Борисовича как одного из лучших профессионалов в своей сфере».