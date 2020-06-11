В Мурманске просыпаются ежи!

Этих животных, вероятно, вышедших недавно из спячки, снял на видео и выложил в социальные сети один из жителей Заполярья.

Эти кадры сделаны не на юге региона, а в Междуречье. Для тех, кто не знает окрестностей Мурманска, это поселение на западной стороне залива, в районе Белокаменки.

Ёж на видео двигается очень медленно, скорее всего, животное отходит от спячки. Это не значит, что нужно бросаться к населённому пункту на поиск ёжиков, лучше оставить их в покое, подкармливать лесных обитателей так же не желательно.