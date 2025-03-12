В Мурманске проведут первый чемпионат России по зимнему плаванию

Соревнования состоятся в рамках 90-го Праздника Севера на Семёновском озере.

Зимнее плавание официально включено во всероссийский реестр видов спорта в 2023 году, а его правила были утверждены только в прошлом году.

Одновременно с чемпионатом России состоится турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». В водной гонке планируют поучаствовать порядка 400 спортсменов из 40 регионов страны.

Спортсменам предстоит бороться за медали Полярной Олимпиады с 20 по 23 марта.