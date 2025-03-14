В Мурманске проведут первый чемпионат России по зимнему плаванию

У спортсменов из города-героя, которые сейчас активно готовятся к предстоящему испытанию, есть небольшая фора – им знакома и вода, и место соревнований.

Домик «моржей», у которого проходят хладовые тренировки, пловцы называют не иначе как «местом силы». Впрочем, требующем ухода. Перед началом заплывов воду в проруби нужно очистить от намерзшего льда специальными сачками.

Владимир Зеленский, вице-президент Федерации зимнего плавания Мурманской области, старший тренер МО по зимнему плаванию: «Проводим заключительные подготовительные моменты к соревнованиям. Остались финальные штрихи, над которым активно работаем».

Александр Глазунов - один из большой команды спортсменов Мурманской области - недавно вернувшихся с этапа кубка России, который состоялся в Ленинградской области. На соревнованиях пловцы завоевали россыпь медалей. Но выступить дома на предстоящем чемпионате страны особенно важно.

Александр Глазунов, пловец, ученик КСШОР №17 города Мурманска: «Это самый главный старт в сезоне».

Спортсмены и организаторы активно готовятся к чемпионату, который состоится на противоположной стороне озера.

Сергей Тян, директор городского спортивного комплекса «Авангард»: «Уже подготовили всё».

В Центре «Лапландия» для участников будет доступен бассейн, а для разминки и спортивный зал.

Одновременно с чемпионатом России состоится турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». В водной гонке планируют поучаствовать порядка 400 спортсменов из 40 регионов страны. Спортсменам предстоит бороться за медали Полярной Олимпиады с 20 по 23 марта.