В Мурманске проведут пробные топки

В некоторых домах областного центра с 31 августа по 9 сентября может резко потеплеть, так как батареи станут горячими.

В Мурманске состоятся пробные топки. Их выполняют с целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов.

В дошкольных и лечебных, общеобразовательных и других социально значимых учреждениях пробные топки уже стартовали. Отопление в жилых домах города Мурманска начнётся в соответствии со сроками, которые будут определены постановлением администрации города Мурманска.