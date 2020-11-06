В Мурманске проведут Всероссийский экологический диктант

Это традиционное мероприятие состоится 15 и 16 ноября и будет приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Экодиктант в этом году будет ориентирован на онлайн-формат. Однако и обычные площадки для испытания откроются в Мурманске. Они расположатся на базе Информационного центра атомной энергии, в МГТУ, областном краеведческом музее и Центре экологических инициатив «Чистая Арктика».

Екатерина Макарова, директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «У нас будет не больше 10 участников, всё проведём с соблюдением всех мер безопасности: маски, перчатки, обязательно санитайзеры. Специальным гостем у нас будет Егор Банишевский, директор информационного центра по атомной энергии. Он будет со специальным вопросом, за который участники также смогут получить дополнительный приз».

Экодиктант – просветительская акция. Её организуют с целью формирования экологической культуры и повышения экологической грамотности. Конечно же, тема рециклинга – переработки вторсырья, которую сделали основной в этот раз, очень актуальна.

Екатерина Макарова, директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: « К сожалению, в Мурманской области на данный момент у нас нет ни одного перерабатывающего предприятия, но мы к этому стремимся. У нас есть компания «Экосистемасервис», которая принимает пластик, измельчает и в дальнейшем транспортирует его в другие регионы для переработки».

Присоединиться к диктанту может любой желающий. Все участники не только проверят свою экограмотность, но и получат памятные дипломы. Подробности проведения и участия можно узнать у эковолонтеров, написав сообщение в группу «Чистой Арктики» в социальной сети «ВКонтакте».