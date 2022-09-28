В Мурманске провели церемонию чествования стипендиатов и премиантов главы Мурманска

В 23 раз в Мурманске провели конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». В этом году на суд компетентного жюри ребята отправили 277 работ. Лауреатами признаны 9 юных мурманчан. А победительницей стала 7-летняя Настя Варфоломеева. По традиции, её рисунок украсил фасад здания делового центра «Меридиан».

Во время торжественного мероприятия были объявлены и награждены победитель и лауреат конкурса «Я люблю мой город».

В 23 раз в Мурманске провели конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». В этом году на суд компетентного жюри ребята отправили 277 работ. Лауреатами признаны 9 юных мурманчан. А победительницей стала 7-летняя Настя Варфоломеева. По традиции, её рисунок украсил фасад здания делового центра «Меридиан».

Анастасия Варфоломеева, победительница конкурса рисунка «Я люблю мой город»: «Я рисовала мишку, который держит город. И я люблю рисовать, мне нравится рисовать. Это очень прикольно».

А стипендии главы Мурманска в этом году получат 38 студентов. Эту выплату они будут получать ежемесячно в течение одного учебного года. Каждый из стипендиатов сумел доказать своё право на награду - они не только хорошо учатся, но и ведут активную социальную деятельность.

Никита Вохмянин, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Я являюсь председателем студенческого совета в своём колледже, участвовал во многих мероприятиях городских, внутри колледжа. Студенчество, по моему мнению, самое лучшее в жизни любого человека, потому что дальше идёт работа. Учеба – это единственное место, по моему мнению, где можно себя так проявить».

Елизавета Будникова, студентка Северо-Западного института МГЭУ: «Занимаюсь в свободное время волонтёрством. Также я люблю учиться. Я отличница, поэтому решила податься на эту стипендию от своего вуза».

Ежегодно премией «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» награждают и 10 лучших писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей. И в этот раз награды также нашли своих героев.

Тамара Филькина, режиссёр Дома культуры «Первомайский»: «Я начинаю заниматься с детьми 4-летнегол возраста и до 18. И есть ученики, которые до сих пор не ушли, а им 21 год уже. Я люблю свою работу, детей, Мурманск. Поэтому мне нравится доставлять удовольствие людям, зрителям, всем, кто приходит в ДК «Первомайский».

Церемония состоялась в торжественной обстановке. Для всех гостей праздника был подготовлен большой концерт от коллектива Детской театральной школы, после чего победители и лауреаты получили свои заслуженные награды.