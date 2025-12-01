В Мурманске провели чемпионат и первенство по пауэрлифтингу

В спортивном центре «Авангард» 135 спортсменов боролись за звание сильнейших в дисциплинах классическое троеборье, жим и жим классический.

Помимо мужчин и женщин в программу испытаний к участию также включили девушек, юношей и юниоров в разных весовых категориях.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Здесь мальчишки выступают, хотят получить свои разряды, а кто-то свои результаты улучшить, установить свои личные рекорды. Поэтому мы за них болеем и стараемся, чтобы всё у них прошло хорошо».

Тренеры отмечают успешный результат системной работы заполярных силачей. Об этом говорят результаты региональной команды по пауэрлифтингу на соревнованиях по Северо-Западу.

Андрей Родичев, президент Федерации пауэрлифтинга Мурманской области: «Видно, что спортсмены растут… По Северо-Западу наша команда стала первой в троеборье, второй в троеборье классическом. Привезли много наград и командных, и у нас есть абсолютный чемпион СЗФО».

Помимо наград для многих участников стимулом становится и возможность побить свои личные рекорды.

Егор Григорьев, участник чемпионата: «Жду первое место, надеюсь побить свои рекорды собственные»

Первенство и чемпионат по пауэрлифтингу провели при поддержке Федерации силовых видов спорта и комитета по физической культуре и спорту города Мурманска.