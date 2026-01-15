В Мурманске провели День подрядчика Кольской АЭС-2

Такое название дали деловой встрече потенциальных строителей, представителей компании и органов исполнительной власти региона. На ней состоялась презентация проекта строительства новой КАЭС. И стало известно, что лицензию на его реализацию предоставят уже в июне этого года.

Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «По сути дела, это первый знаковый государственный шаг к началу строительства. Мы на сегодня наработали соответствующую документацию, заключили соглашение. Определён генеральный подрядчик президентом госкорпорации. Вся подготовительная работа уже сделана».

По словам руководства компании, сейчас необходимо определить финансирование на 2026 год. После этого начнутся работы по подготовке площадки и дороги к ней. Строительство Кольской АЭС-2 будет длиться около 20 лет. За это время в Мурманской области построят 4 современных энергоблока. Они заменят старые, которые уже завершают свой срок эксплуатации.

Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «Мы должны сохранить потенциал электробезопастного субъекта РФ. И с учтём того, что планы у Мурманской области хорошие, обнадеживающие, есть развитие, поэтому потребление электроэнергии будет расти. Я сегодня говорил, что до 2030 года планируется рост на 70 процентов потребления электроэнергии в Мурманской области».

Это будет гарантированное и надёжное энергообеспечение региона минимум до конца века. Кроме того, будущие блоки Кольской АЭС-2 на данный момент уникальны.

Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «Кольская АЭС - это новый блок инновационный, высокотехнологичный. Новая физика реактора там. Пока в мире такого нет и по физике, и по мощности. Средней мощности мы строим. Сейчас только большие, но наша система не может выдержать такой блок. Для неё блок средней мощности то, что надо. Наш блок 600 мегаватт. Он дефицитный в мире и много пожеланий от других стран у них строить блоки средней мощности».

Одна из целей, которую ставит генеральный подрядчик, – вырастить коллег, которые смогут принимать участие не только в подготовительный период в смежных и вспомогательных работах, но и будут готовы трудиться в атомной промышленности в будущем.

Игорь Кошин, директор программы по строительству Кольской АЭС-2: «Сегодня нет ни одного региона, который был бы готов к подобным большим стройкам на 100%. И наша задача подготовить и задействовать все возможности региона в процессе строительства. Мы уверены, что за время работ будет выращен не один подрядчик, который будет достойно представлять регион на стройках в России и за рубежом».

На базе Полярнозоринского энергетического колледжа уже работает современный образовательно-производственный центр, где готовят молодых специалистов атомной промышленности, которые в будущем найдут место для реализации своего потенциала, в том числе, на Кольской АЭС-2.

Игорь Кошин, директор программы по строительству Кольской АЭС-2: «Мы отдаём себе отчёт в том, что гораздо проще и эффективней подготовить специалистов на месте, чем собирать их по всей стране. Тем более вы знаете, что по многим кадрам в стране присутствует определенный кадровый голод».

Видя движение в создании таких масштабных проектов, становится понятно, что экономическое и энергетическое развитие Мурманской области - уже не просто слова, а реальность. Отметим, что проект «Кольская АЭС-2» находится на особом контроле у Президента России.