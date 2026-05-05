Чистые стены домов и заборов – не только эстетика городского облика, но и спасенные судьбы. Полицейские и волонтёры привели в порядок городские фасады от незаконных граффити.

В Мурманске провели ежегодную акцию «Чистые стены», главной целью которой было радикальное очищение городских фасадов от противоправной информации, пропагандирующей незаконный оборот наркотиков. Каждая надпись – не просто акт вандализма или хулиганства. Это циничный инструмент для вербовки жертв в опасные схемы.

К акции «Чистые стены» присоединились сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, участники добровольческих движений и представители управления Ленинского округа Мурманска.