В Мурманске провели финал конкурса красоты, победила Дарья Чаповская
В финале регионального тура конкурса «Краса России» участвовали 10 девушек. Оценивали конкурсанток члены жюри.
Юлия Савиных, член жюри регионального тура конкурса «Краса России»: «Девушки все, на которых я смотрела, безусловно, красавицы. Мне кажется, жюри будет судить не только по их внешности, но и внутреннему миру, и их таланту».
Все они мечтали о короне победительницы, но получить её могла лишь одна.
Татьяна Андреева, директор общероссийского фестиваля «Краса России»: «Мне очень понравились участницы. Девчонки молодцы, очень приятно было посмотреть. Вообще, север – это же великое место, где рождаются у нас и красавицы, и талантливые люди, великие женщины и мужчины. Мы любим мурманчанок и ждём их на финале общероссийского конкурса
«Краса России» в октябре в Сочи».
По итогам нескольких этапов победительницей стала Дарья Чаповская.