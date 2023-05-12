В Мурманске провели финал конкурса красоты, победила Дарья Чаповская

Победительница этого мероприятия отправится в Сочи представлять наш регион на всероссийском уровне.

В финале регионального тура конкурса «Краса России» участвовали 10 девушек. Оценивали конкурсанток члены жюри.

Юлия Савиных, член жюри регионального тура конкурса «Краса России»: «Девушки все, на которых я смотрела, безусловно, красавицы. Мне кажется, жюри будет судить не только по их внешности, но и внутреннему миру, и их таланту».

Все они мечтали о короне победительницы, но получить её могла лишь одна.

Татьяна Андреева, директор общероссийского фестиваля «Краса России»: «Мне очень понравились участницы. Девчонки молодцы, очень приятно было посмотреть. Вообще, север – это же великое место, где рождаются у нас и красавицы, и талантливые люди, великие женщины и мужчины. Мы любим мурманчанок и ждём их на финале общероссийского конкурса

«Краса России» в октябре в Сочи».

По итогам нескольких этапов победительницей стала Дарья Чаповская.