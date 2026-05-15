В Мурманске провели финал открытого конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»

Юные инженеры и исследователи – учащиеся детского технопарка «Кванториум» - представили более 120 разработок.

В финал конкурса «КвантоАрктика» вышли 22 автора и их 14 лучших проектов. Здесь и программа филогенетического анализа гонконгского гриппа, и робототехнический комплекс для очистки загрязнённых территорий, 3D-макет наградного кубка, модель боевого корабля. Также очень полезная пицца или, как сами изобретатели её называют, «суперфуд». Также интерес вызвал портативный холодильник для доставки продуктов, собранный школьником Егором Гуровым.

Егор Гуров, участник конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»: «Это мой проект переносного холодильника для доставки продуктов. Многие продукты требуют низкой температуры хранения. Это мое хобби заниматься радиоэлектроникой, я ещё в шесть лет видел, как папа работает с паяльником. Так у меня и появилась любовь к ремонту электроники».

Уровень подготовки финалистов, по словам экспертов, зашкаливает. И это отмечают не только наставники, но и будущие работодатели – партнёры конкурса.

Анна Кольца, руководитель Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора: «Мы в активной работе слушаем проекты, уровень подготовки у ребят зашкаливает! Они болеют за свои проекты».

Жюри оценивало не только актуальность работ и новизну, но и востребованность разработок в Арктическом регионе. А масштаб сотрудничества выходит далеко за пределы Мурманской области.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного Центра образования «Лапландия»: «Мы в прошлом году подписали соглашение с национальным технопарком Белоруссии и договорились, что мы делаем их национальный символ – трактор «Беларусь», а они делают наш ледокол».

Юные инженеры уже побеждают на всероссийских и международных состязаниях – от Национальной технологической олимпиады до чемпионатов по робототехнике и детского экологического форума. А «КвантоАрктика» остаётся площадкой, где идеи талантливых ребят воплощаются в реальность.