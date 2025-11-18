Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.25 19:30

В Мурманске провели финал турнира по киберспорту

Он традиционно привлекает к участию школьников и студентов, готовых сразиться в популярных виртуальных играх.

Юные игроки соревновались в киберспортивной дисциплине «тактический трёхмерный бой», в которую вошла одна из известных игр под названием «Counter-Strike». Турнир проводят в рамках Ассоциации спортивных студенческих клубов, в котором в этом году приняла участие Мурманская команда.

Сергей Райбулов, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева: «Это традиционные виды спорта могут быть, но и вот такие новые, которые популярны среди молодёжи».

В соревнованиях участвовали 4 команды, на заключительный этап игр они были отобраны после завершения и подведения итогов онлайн-тура. Всего в дисциплине задействованы около 80 человек. Это студенты Мурманского арктического университета, рыбопромышленного колледжа и школьники.

По итогам состязаний определяются победители, которых ждут призы и приятные бонусы от учебного заведения.

Никита Хлебопашенко, руководитель студенческого сообщества «Киберзона МАУ»: «Киберспорт – это командная игра. Хоть это, может быть, звучит странно, но там очень важна коммуникация, очень важно командное взаимодействие, поэтому они сейчас играют, привыкают друг к другу, чтобы потом показать более крутой результат».

Для ребят участие в турнире не стало чем-то новым и волнительным. Для них это возможность совместить приятное с полезным: развить умственные и коммуникативные навыки, а также получить заслуженные награды.

Павел Шило, студент МАУ, участник турнира по киберспорту: «Мне здесь по кайфу. Мы просто играем любительски. Собрались, позвали, подали заявки, вместе собрались, играем».

Егор Приймак, студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева, капитан команды турнира по киберспорту: «Захотели с ребятами поиграть».

Киберспорт – вид спорта, который развивает мышление, открывает новые возможности для самореализации и активно распространяется среди молодёжи.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»