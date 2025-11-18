В Мурманске провели финал турнира по киберспорту

Он традиционно привлекает к участию школьников и студентов, готовых сразиться в популярных виртуальных играх.

Юные игроки соревновались в киберспортивной дисциплине «тактический трёхмерный бой», в которую вошла одна из известных игр под названием «Counter-Strike». Турнир проводят в рамках Ассоциации спортивных студенческих клубов, в котором в этом году приняла участие Мурманская команда.

Сергей Райбулов, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева: «Это традиционные виды спорта могут быть, но и вот такие новые, которые популярны среди молодёжи».

В соревнованиях участвовали 4 команды, на заключительный этап игр они были отобраны после завершения и подведения итогов онлайн-тура. Всего в дисциплине задействованы около 80 человек. Это студенты Мурманского арктического университета, рыбопромышленного колледжа и школьники.

По итогам состязаний определяются победители, которых ждут призы и приятные бонусы от учебного заведения.

Никита Хлебопашенко, руководитель студенческого сообщества «Киберзона МАУ»: «Киберспорт – это командная игра. Хоть это, может быть, звучит странно, но там очень важна коммуникация, очень важно командное взаимодействие, поэтому они сейчас играют, привыкают друг к другу, чтобы потом показать более крутой результат».

Для ребят участие в турнире не стало чем-то новым и волнительным. Для них это возможность совместить приятное с полезным: развить умственные и коммуникативные навыки, а также получить заслуженные награды.

Павел Шило, студент МАУ, участник турнира по киберспорту: «Мне здесь по кайфу. Мы просто играем любительски. Собрались, позвали, подали заявки, вместе собрались, играем».

Егор Приймак, студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева, капитан команды турнира по киберспорту: «Захотели с ребятами поиграть».

Киберспорт – вид спорта, который развивает мышление, открывает новые возможности для самореализации и активно распространяется среди молодёжи.