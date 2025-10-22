41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянинаКУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
В Мурманске провели масштабную акцию по сбору вторсырья «Зелёный маршрут»

Участниками мероприятия стали все, кто неравнодушен к экологической проблеме.

Закрытие единственного в Мурманской области завода по переработке пластика стало стимулом к созданию акции «Зелёный маршрут». Её провели в 6 городах области. А собранные материалы отправили в Санкт-Петербург.

Ирина Горбатенко, руководитель эколого-образовательного проекта «Зелёный свет»: «Мы прекрасно знаем, что всё, что не отсортировано, что направляется в одну урну, идёт на полигон и захоранивается. А пластик разлагается более 300 лет, то есть это всё останется нашим детям, внукам, которые потом будут пожинать плоды нашей жизнедеятельности. Нам бы очень не хотелось этого, нам бы хотелось сохранить нашу природу в том виде, в котором мы её получили, когда появились на этом свете».

Заинтересованных в проекте мурманчан сопровождали волонтёры, знающие, что, куда и в каком виде сортируется. Для новичков предусмотрено обучение, позволяющее углубиться в экопроблему. Его проводят как оффлайн-, так и в онлайн-режимах.

Александр Суняев, координатор проекта «Зелёный свет» по Мурманской области: «По гендеру, а большинство у нас — девушки, а нам парней надо, нужны сильные мужские руки, потому что у нас есть гофрокартон, который тяжёлый сам по себе… Хотелось бы, чтобы мужчины тоже приняли участие».

На акцию «Зелёный маршрут» можно было принести 20 видов отходов. Главное условие - чистые и сухие.

Мария Киселёва, волонтёр акции «Зелёный маршрут»: «У меня два бака».

Мурманчан, отозвавшихся на призыв, ждал и приятный бонус – беспроигрышная лотерея.

Ирина Горбатенко, руководитель эколого-образовательного проекта «Зелёный свет»: «Ты сдал вторсырьё, ты подходишь к столику, где можно вытянуть свой жетон и получить подарок. Партнёров у нас очень много - более десяти. Либо человек может поучаствовать в викторине: ему задают три вопроса, он на них отвечает и получает три подарка».

На протяжении двух дней мурманчане могли пополнить баки с вторсырьём разными видами отходов.

Владимир Родькин, участник акции «Зелёный маршрут»: «Сегодня я привёз блистеры от таблеток, полипропилен, мягкие пакеты и картона немножко».

Павел Степаненко, участник акции «Зелёный маршрут»: «У меня в пакете все фракции, которые принимают на сегодняшней акции. Немного пластика, немного макулатуры, немножко упаковки из смешанного пластика. Такие странные упаковки придумывают, поэтому возникают сложности их переработки».

В этом году акцию проводят уже второй раз. Летом на переработку отправили 4 тонны вторсырья. Экологические активисты уверены, что с каждым новым проектом показатели будут расти и минимизируют негативное влияние на экологию страны.

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
