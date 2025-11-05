В Мурманске провели международный фестиваль-конкурс «Время стиха»

В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы.

Фестиваль художественного чтения, где на одной сцене встретились артисты, признанные поэты и те, для кого выступление у микрофона – настоящее свершение.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Среди участников были жители Мурманска и нашего региона. Время стиха - оно ежесекундно, ежеминутно».

Конкурс проводят во второй раз, но он уже получил статус международного. Именно поэтому в жюри были зарубежные гости - известные белорусские писатели. Вместе с ними оценивали работы российские мастистые поэты и деятели искусства.

Александр Антипов, поэт, артист Московского театра поэтов: «Есть ребята в Мурманске очень интересно пишущие … Поэзия не отделима от русского языка, от русской культуры».

Фестиваль проводили по двум номинациям: профессионалы и любители. Правила разрешают выступающим читать авторские произведения и классику, главное, чтобы участники делали это выразительно, передавая чувства, заложенные в произведении.

Со сцены звучала и фронтовая поэзия. Стихотворения о любви, преданности и долге – не о войне, а о том, как важно сохранять мир.

К слову, в конкурсе участвовали и юные, и взрослые жители новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, они продемонстрировали свои таланты в онлайн-формате.