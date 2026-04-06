В Мурманске провели очередной рейд по проверке граждан, недавно получивших российское гражданство

Следователи-криминалисты в Мурманске провели рейд, чтобы выявить мужчин, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятия офицеры проверили семь человек, недавно получивших российское гражданство. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Ярослав Кондратенко, следователь-криминалист 305 военного следственного отдела СК РФ: «Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».