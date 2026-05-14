В Мурманске провели очередной рейд по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт

Следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета России провели в Мурманске очередной рейд по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Военные криминалисты проверили десять мужчин, недавно получивших российское гражданство. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем.

Андрей Крылов, заместитель руководителя 305 военного следственного отдела СК РФ: «Кроме того, следователи проводили разъяснительные беседы, рассказывая о возможностях прохождения военной службы по контракту, льготах для этой категории граждан».