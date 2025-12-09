День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.25 19:30
В Мурманске провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи проверили лица, получившие российское гражданство. Среди них обнаружены пять граждан, которые своевременно не встали на воинский учёт.
Этих людей направили в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.
Иван Никифоров, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут проводиться в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 46 копеек, евро теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре