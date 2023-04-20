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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.23 19:30

В Мурманске провели панельную дискуссию по обсуждению национальной стратегии действий в интересах женщин

В панельной дискуссии приняли участие северянки из разных сфер: политической, образовательной, медицинской, предпринимательской и социальной.

Цель их встречи: задать нужный вектор для реализации нацстратегии. Например, необходимо укрепить позиции женщин в общественно-политической жизни страны.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Женщина, как я уже сказала, активно участвует в общественно-политической работе. Это то, что связано у нас с СВО. Мы знаем, что у нас женщины сегодня шьют и вяжут, занимаются поддержкой друг друга. Это имеет огромное значение. Проект, который недавно я защитила на площадке Совета Евразийского женского форума, как раз про поддержку женщин в развитии флотских городов».

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Эти направления все очень актуальны сейчас и требуют нашей поддержки. Я уверена, что сегодня на каждой площадке у каждой участницы есть свои предложения по решению этих задач».

По мнению участников встречи очень важно повысить роль женщин в развитии общества и сохранить их здоровье. А также расширить их участие в приоритетных направлениях социально-экономического развития государства.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Поднять статус женщин, чтобы они были так сказать в экономической деятельности и в политике, общественной деятельности, активно принимали участие. Роль их приподнять. Заодно должна и зарплата сравнима быть. Есть данные, что независимо, где женщина работает, но уровень зарплаты у мужчин на 28% больше, чем у женщин».

Разбившись на инициативные группы, участницы подготовили стратегии по 5 приоритетным направлениям: продвижение женских инициатив по поддержке участников СВО и их семей, женское здоровье, трудовая занятость женщин, содействие социально-ориентированным НКО и помощь женщинам-предпринимателям.

Нина Фирсова, председатель Совета депутатов Ковдорского округа: «Группа, в которой я сегодня работаю, в поддержку женщин-предпринимателей. Тема очень интересная. Думаю, что мозговым штурмом мы выработаем меры в поддержку женщин-предпринимателей».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Такая стратегия, такого масштаба стратегия, можно сказать, принята впервые. Такое внимание уделяется впервые. Поэтому, безусловно, мы должны в этом активно поучаствовать».

По итогу обсуждения, лучшие выработанные предложения планируется включить в региональную программу реализации первого этапа национальной стратегии в интересах женщин. 

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