В Мурманске провели первую тематическую стратегическую сессию по вопросу обучения и трудоустройства участников СВО

Разработка и определение новых приоритетных подходов к обучению и трудоустройству участников СВО проходит с учётом индивидуальных потребностей и жизненных обстоятельств.

В работе первой стратегической сессии приняли участие 32 специалиста. Ими стали представители органов власти, образовательных учреждений и социальной сферы.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы можем оказывать различные меры поддержки, это всегда носить системный, но эпизодический характер».

Участников распределили на команды. Каждая фокусировалась на одном из ключевых вызовов. Это трудоустройство и обучение незанятого участника СВО с инвалидностью или с погашенной судимостью, ресоциализация, переобучение и трудоустройство согласно запросам работодателей. В интерактивных блоках изучали портрет участника СВО, искали и оценивали существующие программы и меры поддержки, выявляли проблемы и барьеры, мешающие эффективной помощи. Был мозговой штурм и отбор наиболее перспективных идей. А потом участники разработали шаги по реализации лучших идей и выбрали ответственных за них.

По итогам сессии было подготовлено 4 детальных проекта решений с новыми идеями и планами мероприятий. Они станут основой для дальнейшей работы в сфере поддержки участников специальной военной операции.