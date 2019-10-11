В Мурманске провели семинар по актуальным вопросам помощи детям-инвалидам

Дети-инвалиды и их родители нуждаются в постоянной социальной поддержке и реабилитации. Специалисты из различных ведомств, обсудили самые важные аспекты совместной работы, которые помогут в оказании качественных социальных услуг.

Детям, имеющим ограничения по здоровью, непросто приспособиться к повседневной жизни. Мало кому из них удается интегрироваться в общество, и найти друзей среди обычных сверстников. Для родителей рождение «особого» ребенка воспринимается как приговор, крест на дальнейшей счастливой судьбе. Специалисты из Мурманского центра социальной помощи семье и детям» ежедневно помогают детям-инвалидам и их семьям не чувствовать себя изолированными от общества.

Людмила Ушакова, и.о. директора «Мурманского центра социальной помощи семье и детям»: «Наш центр настроен на детей с особой патологией, когда дети не умеют сами себя обслуживать, и мы их этому учим и родителей в том числе, с ними занимаются психологи, логопеды, реабилитологи, то есть у нас целый комплекс, который научает детей».

Чтобы поделиться знаниями и наработками эксперты центра организовали межведомственный семинар для специалистов здравоохранения, образования и адаптивного спорта. Такая встреча поможет выявить болезненные и актуальные вопросы, по которым можно будет взаимодействовать комплексно.

Светлана Павлова, заведующая отделением социально реабилитации детей инвалидов: «Мы не можем вариться в собственном соку и нам нужно приходить к общему результату, и каждая сфера внедряется, и находим какой-то вариант, который будет приемлем для всех».

Специалисты говорят, что самое главное, чтобы дети-инвалиды, чувствовали поддержку не только от медиков, психологов и других специалистов, но и от всего окружения. Для этого необходимо с ранних лет воспитывать в людях толерантность, тогда и родители перестанут замыкаться в себе и стесняться ребенка-инвалида.