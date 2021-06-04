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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.21 19:30

В Мурманске провели соревнования по газодымозащите среди пожарных филиалов области

В этих соревнованиях участвовали 6 команд из Кандалакшского, Кировского, Оленегорского, Печенгского, Кольского и Мурманского филиалов. Они включают в себя все этапы реальной работы пожарного.

Конечно, все упражнения спасатели выполняют строго по правилам и на скорость. Только вместо настоящего пострадавшего пожарные носят 50-килограмовый макет, которого здесь называют Фёдором. Задания непростые, но пожарные показывают высокий уровень подготовки. Как признается Даниил Яшенев, самое сложное только на старте.

Однако, по словам спасателя, адреналин захлестывает только на соревнованиях. А в работе всё происходит чётко и без заминок. Такого же мнения придерживается и Алексей из Колы. Он уже 7 лет работает пожарным. Он считает, что такие соревнования очень полезны для службы.

Алексей Кожемякин, пожарный 21 пожарной части Колы: «Они, в первую очередь, развивают физически. Готовишься к соревнованиям, развиваешь себя, свои физические возможности. И показываешь их здесь на соревнованиях».

По отметкам судей, все участники показали отличный уровень подготовки. Победители получат заслуженные награды, а мы уверенность в том, что в случае пожара, помощь точно придёт вовремя.

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