В Мурманске провели торжественное мероприятие для сотрудников сферы ЖХК

В праздничной обстановке лучших специалистов поздравили и наградили.

В Мурманской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства трудится около 10 тысяч человек.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Это та отрасль, которая обнимает всех людей, особенно в нашем высоко урбанизированном регионе, где практически все жители живут в многоквартирных домах и полагаются на организации, которые обслуживают эти дома. Но нужно помнить, что такой большой фонд, а это порядка 7 тысяч домов, 400 тысяч квартир, понятно, что что-то где-то случается. Но если бы не эти люди, мы бы не жили в таких комфортных условиях».

Задача у работников ЖКХ непростая, но они справляются. Ольга Поспелова трудится в этой сфере больше 16 лет. Она уверена, что здесь не бывает случайных людей. Все сотрудники - профессионалы своего дела, ответственные люди.

Ольга Поспелова, начальник отдела кадров ГОУП «Мурманскводоканал»: «Наши сотрудники нашего предприятия как раз к такой категории относятся. Они очень ответственно относятся к любой своей работе. Особенно к исполнению сложных задач во время аварийных ситуаций. А мы привлекаем самых квалифицированных специалистов».

Благодаря областным и федеральным финансовым вложениям на предприятии проводят модернизацию. Это позволяет им качественно и быстро заниматься обновлением сетей. Например, на западный берег Кольского залива в настоящее время прокладывают новый водовод.

Александр Кобытев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «В каждой отрасли есть своё ежегодное обновление, которое позволяет нам спокойно проходить отопительные периоды и вообще, целый год комфортно ощущать жителям региона эти блага ЖКХ».

В церемонии награждения принял участие и глава региона. Он лично вручил отличившимся сотрудникам сферы ЖКХ благодарности, благодарственные письма и медали.