В Мурманске провели торжественную церемонию открытия областного историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России»

Конкурс носит имя почётного гражданина нашего города Виталия Маслова и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Храмы России» впервые организовали в нашем регионе в 1992 году по инициативе мурманского писателя и общественного деятеля, а также почётного жителя города Виталия Семеновича Маслова. Однако, спустя время настало затишье и более 10 лет конкурс не проводили. Лишь в 2023 году по предложению депутатов облдумы его удалось возродить.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Конкурс пользуется большой популярностью. Юные наши жители активно представляют работы. И эта совместная работа даёт хорошие результаты. В этом году, благодаря совместной работе с нашими писателями, в литературно-историческом альманахе «Площадь Первоучителей» под одной обложкой вместе с творческими работами наших знаменитых авторов Заполярья и Крыма были опубликованы работы победителей конкурса «Храмы России».

Участниками конкурса становятся школьники, студенты колледжей и вузов. В этом году темой испытания стала памятная дата - 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, это имеет важное значение. Во-первых, для тех, кто мечтает посвятить себя журналистике. Проверяют все же старшие товарищи – писатели наши. И, конечно, проверить себя в написании таких важных публицистических тем, произведений - это крайне важно. А для школьников важно, потому что мы темы поднимаем важные. В прошлом году было 80-летие освобождения советского Заполярья, в этом году – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Победители областного конкурса «Храмы России» получат возможность посетить уникальные места Мурманской области.