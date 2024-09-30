В Мурманске провели второй чемпионат по поеданию пельменей

В этот раз было ещё больше сытых и радостных людей, а также мощный приз за победу.

Второй год подряд в «Плазме» проходит чемпионат Мурманской области по поеданию пельменей от радиостанции «Юмор ФМ». Заявку подали более 100 человек, но к соревнованиям допустили 32 участника.

Особой подготовки эта дисциплина не требует. Главное, быть голодным, любить пельмени и делать это быстро.

Александр Петров, участник чемпионата по поеданию пельменей: «Всегда была любовь к пельменям. Я в первый раз заметил, что у нас проходит такое мероприятие и решил поучаствовать. Везде, где бывал, во всех странах пробую пельмени».

Специально для конкурса партнёр чемпионата «Пельмень Хаус» приготовил почти тысячу сочных домашних пельменей с начинкой из мяса свинины и говядины. Согласно регламенту, победитель за все этапы чемпионата должен был съесть 110 штук.

Ирина Беляева, арбитр чемпионата по поеданию пельменей: «Самое главное, чтобы ваши пельмени не оказались на полу. Потому что вы автоматически съедите меньше пельменей, чем другие участники. Упал пельмень на пол – дисквалификация, идём дальше в следующий тур без вас».

- Поехали… И они просто не щадят эти пельмени.

В первом туре нужно было съесть всего 10 пельменей. Но сделать это быстрее всех остальных. А дальше битва шла и на скорость, и на увеличение объёмов блюда на тарелке.

Юлия Гапонова, продюсер проекта «Чемпионат по поеданию пельменей»: «Главная награда 30 тысяч рублей за первое место. За второе место - электрогриль и за третье место – набор кастрюль для приготовления вкусных пельменей дома».

Главным любителем пельменей и победителем чемпионата стал 23-летний участник Андрей Соколов. Он первым подал заявку и не зря. Он не только ушёл домой сытым, но и забрал денежный приз.