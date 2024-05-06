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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.24 19:30

В Мурманске провели выставку современной коммунальной техники

В Мурманске на улице Ленинградской развернули свои знамена ресурсники, а площадь у ГДЦ «Меридиан» заняли городские службы. Такие же выставки коммунальной техники по инициативе губернатора прошли в других городах нашей области.

Жизнерадостный оранжевый и белоснежный – фирменные цвета коммунальной спецтехники. Выстроенная в ряд - она выглядела и нарядно, и солидно.

Александр Кобытев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Здесь техника и «Мурманэнергосбыта», и водоканала, и МОЭСК, и ТЭЦ, которая работает ежедневно. Техника обновляется, появляются машины, которые помогают специалистам выполнять определенные работы. Они умные, специализированные».

Почувствовать себя водителем аварийки или трактора могли все желающие. В это день можно было и посидеть в кабине, привести в движение ковш или колесо гигантской машины, что приводило детей в восторг.

Игорь Плеханов, работник МОЭСК: «Получили новую технику, теперь на ней работаем. Выезжаем на аварии, копаем траншеи, долбим мёрзлую землю. Трактор хороший».

Феликс Майоров: «Мне понравилось на тракторе. Мы управляли ковшом».

А на улице холодно и ветрено. Субботнее утро выдалось не по-майски пасмурным, но ресурсники, делающие Север теплее и светлее заряжали посетителей выставки хорошим настроением.

Шатёр теплоэнергетиков был полон сюрпризов и волшебства. В нём можно было похимичить, прочитать тайное послание и даже выпустить пар.

Иван Павлов, главный энергетик АО «Мурманэнергосбыт»: «Модель паровой машины – котел. Есть топка котла, пар поступает в регулятор давления. Мы демонстрируем простейший принцип работы паровой машины».

Узнать о будущей профессии и возможности трудоустройства можно было на ярмарке вакансий. Ну, а в кадровый резерв торжественно готовы были принять любого желающего.

- Мы тебя принимаем в кадровый резерв, в нашу производственную лабораторию.

А кого-то и агитировать не надо. Делать наши города уютнее, чище и комфортнее у них семейное.

Серафима Мечкарь: «Мне показали, как управлять ковшом, я хочу работать так же, как и дедушка.

Иван Мечкарь: «Дедушка работал в коммунальной службе, помогал чистить город достаточно долгие годы».

Кроме областных и муниципальных предприятий ЖКХ на площадь вывел свою технику и Мурманский морской торговый порт – эта зелёная гусеница не что иное как вакуумный пылесос. И сразу после выставки он отправится на уборку центрального проспекта областного центра.

А всего в весенней уборке заполярных городов в этом году задействовано 663 единицы техники.

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