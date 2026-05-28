В Мурманске провели ярмарку вакансий в необычном формате

В одном из торговых центров областного центра встретились соискатели и работодатели.

Вместо привычных стендов на ярмарке вакансий - зоны для диалога. Работодатели, специалисты по подбору персонала и соискатели знакомятся друг с другом напрямую. Для участников подготовили игры и тренинги. Но самое главное – это живое общение.

Юлия Рябинова, директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области: «Мы идем в ногу со временем».

Для тех, кто ищет работу, проводят сразу несколько необычных активностей. Например, деловая игра «Собеседка» учит проходить интервью при устройстве на работу и проверяет устойчивость к нестандартным вопросам.

Светлана Молькова, ведущий психолог Мурманского кадрового центра: «Здесь проводят тренинг по самому современному формату - нейросеть помогает за пару минут составить грамотное резюме».

Работодателей тоже не оставили без внимания. Им помогают составить описание так, чтобы на него откликались лучшие кандидаты. На всех площадках предприниматели делятся реальными кейсами, а гости могут задать любые вопросы.

Елена Троян, студентка, соискатель: «Мы пришли сюда, чтобы найти вакансии и устроиться потом на работу».

Такие встречи в неформальной обстановке помогают бизнесу найти подходящих сотрудников, а соискателям - дело по душе. И уже заметен результат.

Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Мы получили результаты большого мониторинга, а результат - это успешное трудоустройство».

26 июня состоится ярмарка вакансий в рамках проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».