В Мурманске провели заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области

Ключевой темой встречи стала защита прав детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере образования.

Какие условия созданы в регионе и как детям помогают раскрыть потенциал, рассказали представители власти, эксперты и общественники.

С докладом о создании специальных условий выступила Татьяна Баланова, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Основной акцент – на персонализацию подхода и повышение квалификации педагогов.

Татьяна Баланова, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Мурманской области: «На базе нашего центра функционирует областной ресурсный центр».

Чтобы обучать детей с особенностями недостаточно иметь специальный учебник. Нужен подготовленный педагог, который может работать с ребёнком с инвалидностью. Важно, что работа ведётся системно.

В регионе более 12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Системы по работе с такими ребятами активно внедряют в систему образования, позволяя всё большему количеству детей обучаться. Каждый проект, направленный на улучшение инклюзивного образования, индивидуален, как и каждый ребёнок. Результат такой работы виден на длинной дистанции, когда ребята, которых педагоги ведут, начиная с трехлетнего возраста, в будущем могут получить ту профессию, о которой мечтали и устроиться на работу.