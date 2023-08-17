В Мурманске проверили безопасность пешеходных переходов около второй гимназии города

Безопасность пешеходных переходов проверили около второй гимназии города Мурманска. На «зебры», требующие проверки, внимание обращают родители, например, пишут об этом в соцсетях. Эти рекомендации уже направляют в администрацию города и ГИБДД.

Скоро в школу! Представители партии «Единая Россия» в преддверии школьных деньков оценили ситуацию с «зебрами» в Мурманске на проспекте Ленина, 59. Нужно понять, есть ли какие-то недочёты по дороге ребёнка в школу и если есть, то исправить их.

Безопасность пешеходных переходов проверили около второй гимназии города Мурманска. На «зебры», требующие проверки, внимание обращают родители, например, пишут об этом в соцсетях. Эти рекомендации уже направляют в администрацию города и ГИБДД.

Андрей Савенков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Хотелось бы обратить внимание на то, что не только городские власти и пешеходы делают переходы безопаснее, но и автолюбители. Например, на данном перекрёстке часто водители, чтобы высадить детей в школу, останавливаются прямо на пешеходном переходе из-за того, что негде припарковаться. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что наши дети все ходят в общеобразовательные учреждения и безопасность зависит не только от властей города, но и от нас самих – автолюбителей и пешеходов».

Родители согласны, что такие проверки важно делать, ведь безопасность детей превыше всего. Где-то нужно обновить дорожный знак, где-то улучшить освещение, а где-то установить лежачий полицейский.

Татьяна Лебедь, мама школьника: «Ребёнок обучен правилам движения с раннего возраста, я за него не беспокоюсь совсем. Но бывают же неадекватные водители, которые либо в телефоне «сидят», либо отвлеклись, либо что-то со здоровьем. Всякое бывает, поэтому приходится контролировать всё».

Контролировать придётся и водителям, которые за летний сезон каникул успели отвыкнуть от большого числа детей на пешеходных переходах. После Дня знаний автолюбителям нужно смотреть в оба, не только на проездах рядом с образовательными учреждениями, но и во дворах, где вернувшиеся в город с отдыха школьники нередко проводят время после уроков.