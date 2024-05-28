В Мурманске проверили готовность спасателей к летнему сезону

Сотрудников МЧС проверили на наличие документов, а инвентарь - на работоспособность.

Спасение утопающего – дело рук МЧС России. Во время смотра готовности инспекторов службы ГИМС проверили не только оборудование, но и навыки специалистов.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «На смотре у нас производится полностью подготовка личного состава, ведётся проверка документов: удостоверений, удостоверений на право управления маломерными судами, а также техники, готовности её в навигационный период к эксплуатации».

Для акватории Баренцева моря характерны сильные течения и неустойчивые погодные условия. Спасателям регулярно приходится приходить на помощь попавшим в беду любителям рыбной ловли. Отработка таких навыков – немалая часть работы инспекторов.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В Центре ГИМС у нас разная техника есть, которая предусматривает её использование и в морских районах плавания, также и на внутренних водоёмах, начиная от катеров «Мастер-500», гидроциклов и заканчивая судами сложными, которые предназначенных именно для морских патрулирований».

На страже безопасности в водах Кольского полуострова стоят 39 специалистов Центра ГИМС и 20 судов по всей области. Такого количества, по словам представителей ведомства, хватает для того, чтобы экстренно прийти на помощь терпящему бедствие.