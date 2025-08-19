В Мурманске проверили маршрутные такси на безопасную перевозку пассажиров

В одном из остановленных автобусов отсутствовал тахограф, который фиксирует время работы, скорость и пройденное расстояние. Кроме того, у водителя этого же автобуса не было страховки, он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Уже в начале рейда инспекторы остановили два маршрутных автобуса с нарушениями. Обнаруженные у транспортных средств неисправности, согласно правилам, движение запрещают, поэтому все пассажиры были пересажены на следом идущие маршрутки.

Максим Пономаренко, государственный инспектор отдела ГИБДД по г. Мурманску: «С 18 по 24 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Цель данного мероприятия – пресечь нарушения правил дорожного движения».

По всем этим нарушениям были выписаны протоколы и наложены штрафы.

Другой же автобус ехал без габаритных огней, что в случае ограниченной видимости может спровоцировать аварию.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по контролю общественного транспорта для того, чтобы пассажиры были уверены в своей безопасности.