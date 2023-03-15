В Мурманске проводили в зону СВО добровольца

Защита семьи и Родины – долг каждого настоящего мужчины. Ежедневно в места боевых действий отправляются новые добровольцы. Одним из них стал Евгений Голубоцкий. С перрона мурманского вокзала его провожала семья и однопартийцы.

Евгений- бывалый боец, если можно так сказать. В 2014-2015 годах он уже был на Донбассе. Теперь мужчина снова вызвался добровольцем. Отправляется служить на полгода. Дома остаётся семья – супруга и две дочери.

Евгений, доброволец: «Семью я готовил заранее. Поэтому, когда решение было озвучено, а это две недели назад, и жена, и дети были морально готовы. Естественно, как любящая семья, переживают, волнуются. Я думаю сейчас, ребята моего возраста, кто физически способен, собирайтесь, наше время пришло. Детей должны воспитывать наши сыновья, дочери. А мы должны идти на войну».

Евгений провёл детство на Украине. Там остались его родственники и одноклассники из военного училища. К сожалению, они несут службу по другую сторону линии соприкосновения. Страшно увидеть былых товарищей перед собой в бою, признается доброволец.

Евгений, доброволец: «Смогу ли я выстрелить? Не знаю. В своих одноклассников... Не знаю».

В Заполярье Евгений был начальником отдела охраны труда Северного флота, долго ожидал разрешения на поездку и дождался. Провожать бойца пришла не только семья, но и однопартийцы - коммунисты.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Он едет сейчас в часть, которая хорошо обеспечена. Просил пока ничего не давать. Как только доберётся и там освоится, он на нас выйдет. Мы договорились».

Провожая Евгения, жена и дети не могли сдержать слёз. Полгода они будут переживать за него и ждать вестей. Будем верить, что доброволец, как и остальные бойцы, вернётся домой и вернётся с победой.