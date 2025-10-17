В Мурманске проводят форум «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде»

Участники собрались для того, чтобы обсудить реальную угрозу, чтобы выработать реальные решения для защиты молодёжи. Кроме того, конференция станет отправной точкой к развитию целой системы защиты от идеологии терроризма и экстремизма.

Опасное явление – пропаганда терроризма и экстремизма всегда было оружием в руках тех, кто хочет нанести угрозу обществу. Чтобы обезопасить себя, нужно не просто знать, о чём идёт речь, но и разбираться в механизмах пагубного воздействия.

В форуме приняли участие эксперты, педагоги, студенты, медийщики и представители органов власти.

Форум будет проходить три дня, за это время молодёжь и других участников планируют многому научить.

Каждый из спикеров подходил к теме с разных сторон и предлагал свои решения.

